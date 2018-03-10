«Молодежка» «Краснодара» победила в Москве

У «железнодорожников» отличились Никита Глушков (22-я минута), Геворк Саркисян (26, 56) и Артем Поникаров (69). В составе «шмелей» гол престижа забил Евгений Татаринов (63).

«Быки» закрепились на первой строке турнирной таблицы (50 очков), «Динамо» — на третьей строке (45 очков).

Три очка гостям принесли Максим Кутовой (на 32-й минуте) и Арутюн Григорян (76).

«Динамо» – «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта

«Быки» рвутся в Лигу чемпионов «Динамо» – «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта

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