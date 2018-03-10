«Молодежка» «Краснодара» победила в Москве

Три очка гостям принесли Максим Кутовой (на 32-й минуте) и Арутюн Григорян (76).
У «бело-голубых» гол забил Михаил Агеев (90+1).
«Быки» закрепились на первой строке турнирной таблицы (50 очков), «Динамо» — на третьей строке (45 очков).
Молодежный ЧР. 22-й тур
«Динамо» (Москва) — «Краснодар» — 1:2 (0:1)
Голы: Кутовой, 32 (0:1). Григорян, 76 (0:2). Агеев, 90+1 (1:2).
У «железнодорожников» отличились Никита Глушков (22-я минута), Геворк Саркисян (26, 56) и Артем Поникаров (69). В составе «шмелей» гол престижа забил Евгений Татаринов (63).
«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице (37 очков), «Урал» — 16-й (8 очков).
Молодежный ЧР. 22-й тур
«Урал» — «Локомотив» (Москва) — 1:4 (0:2)
Голы: Глушков, 22 (0:1). Саркисян, 26 (0:2). Саркисян, 56 (0:3). Татаринов, 63 (1:3). Поникаров, 69 (1:4).