«Динамо» и «Краснодар» голов не забили

Московскоесыграло вничью св домашнем матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме команды создали мало опасных моментов, а вот во втором «горожане» завладели инициативой и были близки к тому, чтобы вырвать победу.

На 75-й минуте отличный шанс упустил Вандерсон, который после «стеночки» с Федором Смоловым вышел на свидание с вратарем, но пробил в штангу.

После этого матча «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице (40 очков). «Динамо» идет 12-м (24 очка).