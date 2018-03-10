«Динамо» и «Краснодар» голов не забили

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 0:0.
В первом тайме команды создали мало опасных моментов, а вот во втором «горожане» завладели инициативой и были близки к тому, чтобы вырвать победу.
На 75-й минуте отличный шанс упустил Вандерсон, который после «стеночки» с Федором Смоловым вышел на свидание с вратарем, но пробил в штангу.
После этого матча «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице (40 очков). «Динамо» идет 12-м (24 очка).
Чемпионат России. 22-й тур
«Динамо» — «Краснодар» — 0:0 (0:0)
«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Шуньич, Цаллагов, Соу, Рауш (Грулев, 46), Ташаев, Козлов, Обольский (Панченко, 61), Черных (Соснин, 87).«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Шишкин, Петров, Перейра (Вандерсон, 69), Каборе, Шатов, Мамаев (Жоаозиньо, 75), Классон, Смолов.Предупреждения: Гранквист (50), Перейра (60).