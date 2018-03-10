Щенников полетел с ЦСКА в Грозный

Стоит отметить, что с командой полетел восстановившийся от травмы Георгий Щенников.

На игру «красно-синие» отправились в следующем составе:

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