«Челси» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Davide Zappacosta, Willian, Оливье Жиру.
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Alexander Soerloth, Кристиан Бентеке.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:2.