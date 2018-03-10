«Челси» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:2.

В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги 10-го марта

«Аристократы» и «орлы» любят футбольные углы «Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги 10-го марта

Читайте по теме

Топ-3 различий между Клоппом и Моуриньо Перед центральным матчем 30-го тура АПЛ мы сравниваем особенности стиля каждого тренера

Популярное в сети

Это интересно

Джанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?

«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правду

Из Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеру

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Победа «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы

«Спартак» всем все доказал

Как оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?

Радость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото

Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

Подробный разбор

На грани катастрофы. «Зенит» «отскочил» в Германии Обзор СМИ после поражения «Зенита» в выездном матче Лиги Европы против «Лейпцига»

Березина стряслась не с «Лионом». ЦСКА проиграл в Москве «Армейцы» не впечатлили в атаке

«Атлетико» потренировался на «Локомотиве» Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде

Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус» Почеттино нужно сделать правильные выводы

Карраско, Халк и многие другие: за кем следить в китайской Суперлиге-2018 Феррейра-Карраско перебрался в Китай, чтобы развивать футбол, Халк надеется на победу в чемпионате, а Каннаваро вместе с родным братом попытается привести «Гуанчжоу Эвергранд» к очередному титулу