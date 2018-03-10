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    «Челси» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Челси — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (10.03.2018)

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    •  Челси — Кристал Пэлас20:30
    В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Кристал Пэлас».

    Составы команд:

    «Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Davide Zappacosta, Willian, Оливье Жиру.

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Alexander Soerloth, Кристиан Бентеке.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Челси» со счетом 4:2.

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