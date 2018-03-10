«Челси» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

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