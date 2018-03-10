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    «Челси» — «Кристал Пэлас»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Челси — Кристал Пэлас: смотреть онлайн, прямая трансляция (10.03.2018)

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    •  Челси — Кристал Пэлас20:30
    В 20:30 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Челси» — «Кристал Пэлас».

    Последний матч между собой: «Кристал Пэлас» — «Челси» 2:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Челси»).

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    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    «Аристократы» и «орлы» любят футбольные углы«Челси» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 30-го тура английской Премьер-лиги 10-го марта
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