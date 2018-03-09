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    «Жирона» — «Депортиво»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Жирона — Депортиво: смотреть онлайн, прямая трансляция (09.03.2018)

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    •  Жирона — Депортиво23:00
    В 23:00 в Примере начнётся матч «Жирона» — «Депортиво».

    Последний матч между собой: «Депортиво» — «Жирона» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Жирона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Жирона» — «Депортиво». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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