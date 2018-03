Полузащитникпризнан автором самого красивого гола февраля в английской Премьер-лиге.

Самым красивым признан мяч Ваньямы в ворота «Ливерпуля» в рамках 26-го тура АПЛ (2:2).

«Это один из лучших голов в моей карьере», — отметил Ваньяма.

Отметим, что этот гол пока остается единственным для Ваньямы в текущем сезоне.

🗣️ "One of the best goals I've ever scored!" @VictorWanyama discusses his award-winning strike 🔥#COYS pic.twitter.com/STKT7MwJBO