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    «Страсбург» — «Монако»: онлайн-трансляция начнется в 22:45

    Страсбург — Монако (09.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига 1 Футбол Франции Монако Календарь Лиги 1
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    •  Страсбург — Монако22:45
    В 22:45 в Лиге 1 начнётся матч «Страсбург» — «Монако».

    Последний матч между собой: «Монако» — «Страсбург» 3:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Монако»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Страсбург» — «Монако». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Класс сделает разницу«Страсбур» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Франции по футболу 9-го марта
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