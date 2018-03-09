Клюев: В «Витессе» Слуцкому будет проще, чем в «Халле»

Бывший полузащитник «Фейеноорда»считает, что уесть хороший шанс добиться успеха во главе голландского

Ранее появилась информация, что российский специалист согласовал с «Витессом» условия контракта и примет команду летом.

Последним местом работы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России был «Халл Сити», из которого Слуцкий был уволен по ходу сезона.

«У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне.

В Голландии у него есть шанс показать себя. В "Витессе", я думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение. Слуцкому, конечно, надо работать.

В "Халле" у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в "Витессе" состав постабильнее, там должно быть попроще, и будем надеяться, что у него все получится», — цитирует «Р-Спорт» Клюева.