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    Клюев: В «Витессе» Слуцкому будет проще, чем в «Халле»

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    Леонид Слуцкий
    На фото:Леонид Слуцкий
    Бывший полузащитник «Фейеноорда» Денис Клюев считает, что у Леонида Слуцкого есть хороший шанс добиться успеха во главе голландского «Витесса».

    Ранее появилась информация, что российский специалист согласовал с «Витессом» условия контракта и примет команду летом.

    Последним местом работы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России был «Халл Сити», из которого Слуцкий был уволен по ходу сезона.

    «У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне.

    В Голландии у него есть шанс показать себя. В "Витессе", я думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение. Слуцкому, конечно, надо работать.

    В "Халле" у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в "Витессе" состав постабильнее, там должно быть попроще, и будем надеяться, что у него все получится», — цитирует «Р-Спорт» Клюева.

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