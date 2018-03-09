СМИ: Неймар хочет вернуться в «Барселону»

Нападающий сборнойсожалеет о своем переходе ви выразил желание вернуться в, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец извинился за свое упрямство и слепое желание убежать из тени Лионеля Месси. Французская лига разочаровала игрока, а вылет ПСЖ из Лиги чемпионов в очередной раз дал понять, что низкий уровень конкуренции в Лиге 1 не даст команде поддерживать игровой тонус.

Отмечается, что если обратный трансфер произойдет, то не раньше лета 2019 года.

Неймар выступал в «Барселоне» с 2013 по 2017 год. Перед стартом нынешнего сезона он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В составе парижан форвард провел 30 мачей и забил 28 голов во всех турнирах. В конце февраля Неймар получил травму, перенес операцию и выбыл ориентировочно до мая.