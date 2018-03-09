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    «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Питерский «Зенит» потерпел гостевое поражение от «Лейпцига» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Счет в матче был открыт на 56-й минуте. У Вернера прошла роскошная передача пяткой в штрафной на Бруму, который технично закрутил мяч под штангу.

    На 77-й минуте Кейта вырезал отличную передачу в штрафной на Тимо Вернера, который подрезал мяч над выскочившим навстречу голкипером, направив его точно в сетку.

    На 86-й минуте питерцы отквитали один мяч. Кришито блестяще пробил со штрафного, закрутив мяч в левый верхний угол.

    Ответный матч пройдет 15-го марта в Санкт-Петребурге.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
    «Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия) – 2:1 (0:0)
    Голы: Брума, 56 (1:0). Вернер, 77 (2:0). Кришито, 86 (2:1).«Лейпциг»: Гулачи, Лаймер (Бернарду, 46), Орбан, Упамекано, Клостерманн, Форсберг, Демме, Кейта, Брума (Забитцер, 75), Вернер, Огюстен (Поульсен, 79).«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Ригони (Полоз, 80), Заболотный (Дриусси, 57), Кокорин.Предупреждение: Упамекано, 85.
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