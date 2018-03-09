«Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу»

Питерскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче был открыт на 56-й минуте. У Вернера прошла роскошная передача пяткой в штрафной на Бруму, который технично закрутил мяч под штангу.

На 77-й минуте Кейта вырезал отличную передачу в штрафной на Тимо Вернера, который подрезал мяч над выскочившим навстречу голкипером, направив его точно в сетку.

На 86-й минуте питерцы отквитали один мяч. Кришито блестяще пробил со штрафного, закрутив мяч в левый верхний угол.

Ответный матч пройдет 15-го марта в Санкт-Петребурге.