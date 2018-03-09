Игнатьев избежал серьезной травмы

Полузащитник московского «Локомотива»избежал серьезной травмы в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против мадридского «Атлетико» (0:3).

Игнатьев не смог доиграть матч в Мадриде из-за повреждения и был заменен на 53-й минуте.

«Ударили коленом по нерву. Болит до сих пор, но после предварительного осмотра вроде бы ничего серьезного.

Что касается матча, мы старались не пропустить, но соперник прибавлял. Они быстро возвращали себе мяч после наших потерь. Второй тайм начали плохо, пропустив уже на первых минутах. "Атлетико" был сильнее. Это наш самый серьезный соперник в этом сезоне», — цитирует Игнатьева официальный сайт «железнодорожников».

Ответная встреча состоится 15 марта.