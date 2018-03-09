СМИ: Кавани хочет покинуть ПСЖ

Нападающийхочет покинуть парижский клуб в летнее межсезонье.

Как информирует Le Parisien, Кавани не устраивает его роль в команде после трансфера Неймара, с которым к тому же у уругвайца сложились не лучшие отношения. Кроме того, форвард недоволен в целом положением дел и атмосферой в клубе.

Действующий контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до 2020 года. Форвардом интересуются клубы из Испании и Англии.

В текущем сезоне на счету Кавани 24 гола в 25 матчах чемпионата Франции и 7 голов в 8 матчах Лиги чемпионов.

Напомним, ПСЖ вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (1:3 и 1:2).

Ранее СМИ также сообщали о том, что Неймар захотел вернуться в «Барселону».