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    СМИ: Кавани хочет покинуть ПСЖ

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    Эдинсон Кавани
    На фото:Эдинсон Кавани
    Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани хочет покинуть парижский клуб в летнее межсезонье.

    Как информирует Le Parisien, Кавани не устраивает его роль в команде после трансфера Неймара, с которым к тому же у уругвайца сложились не лучшие отношения. Кроме того, форвард недоволен в целом положением дел и атмосферой в клубе.

    Действующий контракт Кавани с ПСЖ рассчитан до 2020 года. Форвардом интересуются клубы из Испании и Англии.

    В текущем сезоне на счету Кавани 24 гола в 25 матчах чемпионата Франции и 7 голов в 8 матчах Лиги чемпионов.

    Напомним, ПСЖ вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (1:3 и 1:2).

    Ранее СМИ также сообщали о том, что Неймар захотел вернуться в «Барселону».

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