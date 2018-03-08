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    Семин: Сами привезли себе два мяча

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» (0:3).

    «Играли с очень мощной командой, которая никогда не бережет себя, не экономит сил.

    Вообще "Атлетико" это самая быстрая команда, она моментально берет мяч после потери. Фактически мы сами привезли себе два мяча. Вот и причина.

    Антон Миранчук в одном из моментов вместо передачи решил прокинуть мяч между ногами соперника. Конечно, это грубая ошибка. Уровень надежности должен быть выше у всех.

    Гильерме мог выручить в первом случае. Он обязан брать такие мячи. Думаю, не видел момент удара. В остальном вроде действовал уверенно. Первый мяч очень помог "Атлетико".

    Давайте об этом матче поговорим, а потом уже о чемпионате. А на "Атлетико" Мадрид может закончиться у любой команды, и очень быстро.

    Лысов хорошо, что сыграл в таком матче. Почувствовал эту атмосферу, как противодействовать игрокам мирового уровня. В дальнейшем это ему будет плюс.

    Было ли стыдно за команду? Ни в коем случае. В какие-то моменты играли на равных. Надо учитывать, что это старт сезона.

    Плюс два ведущих футболиста не играли в атаке. Они могли создать острые моменты, но не играли. А так – футболисты получили громадный опыт.

    "Атлетико" просто сильнее. Помните, как с "Севильей" сыграл "Атлетико"? Вы же следите, не помните? Поздравляю команду, поздравляю Диего. А мы не смогли», — приводит слова Семина «Спорт-Эспресс».

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