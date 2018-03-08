Поульсен: У «Лейпцига» хорошие шансы в противостоянии с «Зенитом»

Нападающий «РБ Лейпциг»поделился ожиданиями от противостояния с «Зенитом» в матчах 1/8 финала Лиги Европы.

«Будет холодно! Нас ждёт дальняя дорога. Гораздо более дальняя, чем если бы нам попался другой соперник.

Должен признать, плохо знаком с российским футболом, но российские клубы традиционно участвуют в плей-офф Лиги Европы. Так что задача нас ждёт непростая.

Погодные условия тоже будут суровыми, но мы всё равно с интересом ждём этих матчей. У нас определённо хорошие шансы на успех», — сказал Поульсен в интервью пресс-службе УЕФА.

Первый матч «РБ Лейпциг» проведёт с «Зенитом» на своём поле сегодня, 8 марта, в 23:05 мск.