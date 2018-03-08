«Арсенал» на выезде обыграл «Милан»

Лондонскийодержал гостевую победу над(2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Гости открыли счет на 14-й минуте. Генрих Мхитарян принял мяч на левом углу штрафной площади, на замахе ушёл от Калабрии, а затем с пятнадцати метров вонзил снаряд в сетку ворот. Доннарумма не среагировал.

А на 45-й минуте Месут Озил выдал по центру мастерский пас на Аарона Рэмзи, который на замахе положил Доннарумму на пятую точку, а затем практически вошёл с мячом в пустые ворота, пробив с двух метров.

Ответная встреча состоится 15 марта в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».