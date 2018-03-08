«Арсенал» на выезде обыграл «Милан»

Гости открыли счет на 14-й минуте. Генрих Мхитарян принял мяч на левом углу штрафной площади, на замахе ушёл от Калабрии, а затем с пятнадцати метров вонзил снаряд в сетку ворот. Доннарумма не среагировал.
А на 45-й минуте Месут Озил выдал по центру мастерский пас на Аарона Рэмзи, который на замахе положил Доннарумму на пятую точку, а затем практически вошёл с мячом в пустые ворота, пробив с двух метров.
Ответная встреча состоится 15 марта в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс».
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Милан» (Италия) — «Арсенал» (Англия) — 0:2 (0:2)
Голы: Мхитарян, 15 (0:1). Рэмси, 45+4 (0:2). «Милан»: Дж.Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Калабрия (Борини, 79), Билья, Бонавентура, Хакан Чалханоглу (Калинич, 63), Кессье, Сусо, Кутроне (Андре Силва, 69).«Арсенал»: Оспина, Мустафи, Косьельни, Колашинац (Мэйтланд-Найлс, 62), Чемберс (Эль-Ненни, 85), Езил (Холдинг, 80), Рэмси, Уилшир, Мхитарян, Джака, Уэлбек.Предупреждения: Колашинац, 60. Рэмси, 71.