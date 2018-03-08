ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Марсель» — «Атлетик». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Марсель — Атлетик. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (08.03.2018)

    Марсель Атлетик
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Марсель — Атлетик23:05
    В 23:05 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Марсель» — «Атлетик».

    Составы команд:

    «Марсель»: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Хорхе Пирес Роланду, Jordan Amavi, Адиль Рами, Димитри Пайе, Луис Густаво, Флорьян Товен, Maxime Lopez, Lucas Ocampos, Валер Жермен.

    «Атлетик»: Яго Эррерин, Yeray Alvarez, Хавьер Эчейта, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Эчебария Беньят, Инаки Уильямс, Markel Susaeta, Рауль Гарсия, Ариц Адурис.

    Предыдущий матч соперников: «Атлетик» — «Марсель» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Марсель» со счетом 2:0.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Новый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге нацийИгорь АкинфеевТрагедия АкинфееваСМИ о результативной ошибке лучшего вратаря страныМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЭрнесто ВальвердеБезопасный вариант для «Барселоны»СМИ о тренерских перестановках в каталонском клубе
    Подробный разбор
  • За 100 дней до мундиаля
  • Последние новости о подготовке России к чемпионату мира-2018
    •
  • Эмери заслужил отставку из ПСЖ
  • Тренеру нет оправданий
    •
  • Без суеты и драмы. «Реал» — в четвертьфинале
  • Зидедин Зидан победил в Париже
    •
  • Салах, Мане и другие звезды в «Спартаке». То, что не стало реальностью
  • Вспоминаем игроков, которые были близки к переходу в московский клуб в течение последних лет
    •
  • Первый четвертьфинал за девять лет. «Ливерпуль» не надрывался на «Энфилде»
  • Реакция СМИ на результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Порту»
    •
  • Почему стоит следить за сезоном в МЛС
  • Что интересного в североамериканской лиге?
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Продолжат ли «Автомобилист» и «Металлург» играть от обороны?
  • «Автомобилист» — «Металлург». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 10 марта
  • 2,05
    •
  • «Салават» обыграет «Авангард» на своем льду
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 10 марта
  • 1,72
    •
    Футбол. Лента новостей
  • Сильно ли устал «Реал»?
  • «Эйбар» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Испании 10-го марта
    • 1,85Завтра в 15:00
  • Чем закончится вояж «Анжи» в Уфу?
  • «Уфа» – «Анжи». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 10 марта
    • 1,65Завтра в 14:00
  • «Атлетико» потренировался на «Локомотиве»
  • Реакция спортивных СМИ на разгром «Локомотива» в Мадриде
    • 01:51
  • 01:11
    • «Спортинг» обыграл «Викторию», Монтеро оформил дубль
  • 01:00
    • «Лацио» в Риме сыграл вничью с киевским «Динамо»
  • 00:58
    • «Зенит» на выезде проиграл «Лейпцигу»
  • 00:57
    • Дубль Окампоса помог «Марселю» обыграть «Атлетик»
  • 00:34
    • Пейчинович: Теперь можно полностью сконцентрироваться на чемпионате
  • 00:26
    • Чорлука: Если честно, то «Атлетико» просто лучше нас
  • 00:16
    • Симеоне: В Москве будет все иначе – поле, погода, атмосфера
  • 23:58
    • Женезьо: Перед ответной встречей с ЦСКА я не беспокоюсь
  • 23:54
    • Семин: Сами привезли себе два мяча
  • 23:43
    • ЦСКА никак не может нащупать игру в атаке, признался Гончаренко
  • 23:27
    • Дзагоев: На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать
  • 22:59
    • «Арсенал» на выезде обыграл «Милан»
  • 22:55
    • ЦСКА уступил «Лиону» в Москве
  • 22:54
    • «Зальцбург» одолел «Боруссию» в Дортмунде
  • 22:52
    • «Локомотив» крупно проиграл «Атлетико» в Мадриде
  • Почеттино и «Тоттенхэм» должны благодарить «Ювентус»
  • Почеттино нужно сделать правильные выводы
    • Вчера в 22:18
  • 22:09
    • Заболотный и Кокорин — в атаке «Зенита» на матч против «Лейпцига»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус