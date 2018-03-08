«Марсель» — «Атлетик». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Марсель»: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Хорхе Пирес Роланду, Jordan Amavi, Адиль Рами, Димитри Пайе, Луис Густаво, Флорьян Товен, Maxime Lopez, Lucas Ocampos, Валер Жермен.
«Атлетик»: Яго Эррерин, Yeray Alvarez, Хавьер Эчейта, Оскар де Маркос, Микель Баленсиага, Микель Сан-Хосе, Эчебария Беньят, Инаки Уильямс, Markel Susaeta, Рауль Гарсия, Ариц Адурис.
Предыдущий матч соперников: «Атлетик» — «Марсель» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Марсель» со счетом 2:0.