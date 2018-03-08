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    «Марсель» — «Атлетик»: онлайн-трансляция начнется в 23:05

    Марсель — Атлетик: смотреть онлайн, прямая трансляция (08.03.2018)

    Марсель Атлетик
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    •  Марсель — Атлетик23:05
    В 23:05 в 1/8 финала Лиги Европы начнётся матч «Марсель» — «Атлетик».

    Последний матч между собой: «Атлетик» — «Марсель» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Марсель»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Марсель» — «Атлетик». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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