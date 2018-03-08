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    «Арсенал» поборется с «Челси» за Кулибали

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    Калиду Кулибали
    На фото:Калиду Кулибали
    «Арсенал» намерен составить конкуренцию «Челси» в борьбе за защитника «Наполи» Калиду Кулибали, сообщает The Daily Mail.

    Лондонцам придется сильно постараться, чтобы заполучить сенегальца, который стал ключевым игроком «Наполи» за четыре года в клубе.

    Предполагается, что англичане попытаются осуществить трансфер до начала Чемпионата мира в России, который может поднять стоимость Калиду.

    Кулибали оценивается в 70 миллионов евро. Его агент Бруно Сатин недавно дал понять, что последнее слово всегда будет за клубом.

    «На данный момент Кулибали – игрок "Наполи", и руководство имеет право отклонить все предложения. У нас здоровые взаимоотношения с клубом»,- сказал агент.

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