«Арсенал» поборется с «Челси» за Кулибали

намерен составить конкуренциюв борьбе за защитника, сообщает The Daily Mail.

Лондонцам придется сильно постараться, чтобы заполучить сенегальца, который стал ключевым игроком «Наполи» за четыре года в клубе.

Предполагается, что англичане попытаются осуществить трансфер до начала Чемпионата мира в России, который может поднять стоимость Калиду.

Кулибали оценивается в 70 миллионов евро. Его агент Бруно Сатин недавно дал понять, что последнее слово всегда будет за клубом.

«На данный момент Кулибали – игрок "Наполи", и руководство имеет право отклонить все предложения. У нас здоровые взаимоотношения с клубом»,- сказал агент.