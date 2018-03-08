«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико» в Мадриде

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Сауль Ньигес протащил мяч по центру, прицелился и метров с тридцати нанёс убойный выстрел в девятку — Гилерме не дотянулся.
На 47-й минуте Сауль из глубины вырезал передачу в штрафную «Локомотива», Гризманн в касание пробил в угол, но Гилерме спас команду. Диего Коста оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.
Окончательный счет был установлен на 89-й минуте. Хуанфран отобрал мяч у соперника, рванул в атаку по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Коке, который в касание пробил в дальний угол.
Ответная встреча пройдет 15 марта в Москве.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
«Атлетико» (Испания) – «Локомотив» (Россия) – 3:0 (1:0)
Голы: Сауль, 22 (1:0). Диегу Коста, 47 (2:0). Коке, 90 (3:0).«Атлетико»: Вернер, Хуанфран, Эрнандез, Хименес, Филипе Луис, Корреа (Гамейро, 75), Партей, Сауль, Коке, Гризманн (Витоло, 67), Диегу Коста (Фернандо Торрес, 75).«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Лысов, 53), Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, Рыбус, Ант.Миранчук (Коломейцев, 71), Денисов, Ал.Миранчук, Фернандеш, Эдер.Предупреждения: Ал.Миранчук, 34. Корреа, 66. Сауль, 84.