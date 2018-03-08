«Локомотив» крупно проиграл «Атлетико» в Мадриде

Московскийпотерпел гостевое поражение от мадридского(0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Сауль Ньигес протащил мяч по центру, прицелился и метров с тридцати нанёс убойный выстрел в девятку — Гилерме не дотянулся.

На 47-й минуте Сауль из глубины вырезал передачу в штрафную «Локомотива», Гризманн в касание пробил в угол, но Гилерме спас команду. Диего Коста оказался первым на отскоке и добил мяч в сетку.

Окончательный счет был установлен на 89-й минуте. Хуанфран отобрал мяч у соперника, рванул в атаку по правому флангу и прострелил в центр штрафной на Коке, который в касание пробил в дальний угол.

Ответная встреча пройдет 15 марта в Москве.