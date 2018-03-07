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    Манчини взял на матч с «Лейпцигом» 22 футболиста

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    «Зенит» отправился в Лейпциг, где 8 марта «сине-бело-голубые» встретятся с «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    В Германию тренерский штаб петербургского клуба взял 22 футболиста:

    вратари Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин.

    защитники Игорь Смольников, Миха Мевля, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Доменико Кришито, Эльмир Набиуллин, Юрий Жирков, Илья Скроботов.

    полузащитники Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Кирилл Капленко, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Эмилиано Ригони, Дмитрий Плетнев.

    нападающие Александр Кокорин, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси.

    После встречи игроки «Зенита» останутся в Германии и будут тренироваться до субботы включительно. 10 марта команда отправится в Ростов-на-Дону, где в воскресенье, 11 марта, сыграет с «Ростовом» в матче 22-го тура РФПЛ.

    Леандро Паредес пропустит оба ближайших матча из-за перебора желтых карточек; Александр Ерохин и Доменико Кришито не смогут помочь команде в Ростове-на-Дону из-за удалений, полученных во встрече с «Амкаром».

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