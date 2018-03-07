«Атлетико» – фаворит всей Лиги Европы, считает Пейчинович

Защитник «Локомотива»высоко оценил соперника по 1/8 финала Лиги Европы — мадридский

«Это одна из самых лучших команд в Испании и в Европе. Знаем не только Коке. У испанцев еще отличный тренер.

Вообще "Атлетико" – фаворит всей Лиги Европы. Но мы будем стараться, чтобы пройти дальше. После хорошего дерби со "Спартаком" мы отлично готовы.

Когда Чорлука с нами, мы сильнее. Это один из топ-защитников российского чемпионата. Думаю, он готов физически и психологически выйти на поле, но это решать должны тренеры», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Атлетико» пройдет в Мадриде завтра, 8 марта. Начало игры — 21.00 по московскому времени.