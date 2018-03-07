Мутко: Решение Березуцких нужно уважать

Вице-премьер РФзаявил, что нужно уважать решение защитников ЦСКАо завершении карьеры в сборной России.

Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России

«И Василий, и Алексей — лицо нашего российского футбола. Надо уважать их решение о завершении карьеры в сборной. От себя хочется поблагодарить их за то, что они сделали для всего российского футбола.

Мы с ними достигли больших результатов. Я всегда восхищался ими и еще Сергеем Игнашевичем, их профессионализму. Молодым игрокам стоит брать с них пример.

Братья только на максимуме своих возможностей могут выступать в национальной команде. Если они понимают, что уже не в силах этого сделать, то нам остается только принять их решение.

Теперь дальше будем исходить из тех защитников, которые остались в нашем распоряжении, мы должны опираться на то, что у нас есть. Жизнь продолжается, у нас есть подрастающее молодое поколение.

К сожалению, случились травмы у Васина и Джикии, но тут уже ничего не поделаешь.

Давайте не будем торопиться. У нас есть главный тренер, который принимает решение. Есть ребята, которые играют и в российской лиге, и за иностранные команды.

Мы делаем все, чтобы лучшие футболисты выступали за национальную команду. Наша основная задача — чтобы болельщикам не было стыдно за нашу сборную. И я абсолютно уверен, что не будет!», — приводит слова Мутко «Спорт-Экспресс».