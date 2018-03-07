Манчини: В матче с «Лейпцигом» мы должны сыграть идеально

Главный тренер «Зенита»высказал мнение о противостоянии в Лиге Европы с

«Это молодая команда, обладающая техничными и быстрыми футболистами, что делает завтрашний матч очень сложным для нас. Мы должны использовать все шансы, чтобы забить голы и выиграть.

Отсутствие Паредеса — это действительно проблема, поскольку он выделяется как игрок. Это очень важный футболист для нас. Его отсутствие в завтрашнем матче — серьезная проблема, с которой мы столкнемся.

Завтра точно не стоит ожидать оборонительной игры — это не наш футбол, это не соответствует нашему менталитету.

Отсутствие Паредеса — это проблема. Он футболист несколько другого типа, нежели наши остальные полузащитники, но это не повод играть от обороны и менять свой стиль.

Считаю, что "Наполи" сейчас одна из лучших команд в Италии. Они очень хорошо выступают в Серии А. То, что "РБ Лейпциг" выбил их в Лиге Европы, означает, что в данный период немецкая команда была лучше.

Нам будет противостоять очень техничная, быстрая и молодая команда. Нас ждет очень сложный матч. Мы должны сыграть идеально и показать свой лучший футбол, чтобы добиться победы.

Футбол — это такая вещь, что нужно выигрывать абсолютно в каждом матче вне зависимости от турнира, в рамках которого проходит эта игра. Мы стремимся к этому.

В Лиге Европы сложнее — здесь очень много команд, которые сильнее "Зенита" в данный момент. И чем дальше мы проходим в турнире, тем сильнее соперники.

Что касается чемпионата России, то отставание действительно есть, и оно немаленькое, но в футболе никогда не знаешь, чем может закончиться турнир. Любое отставание может быть отыграно.

Мы придерживаемся той мысли, что нужно побеждать в каждом матче вне зависимости от турнира. И завтрашняя встреча — не исключение», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.