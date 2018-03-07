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    «Лидс» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Лидс — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (07.03.2018)

    Футбол Англии Вулверхэмптон
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    •  Лидс — Вулверхэмптон22:45
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Лидс» — «Вулверхэмптон».

    Составы команд:

    «Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Adam Forshaw, Liam Cooper, Вурнон Анита, Pierre-Michel Lasogga, Стюарт Даллас, Понтус Янссон, Samuel Saiz, Кевин Филлипс, Хади Сако, Гаэтано Берарди.

    «Вулверхэмптон»: Джон Радди, D.Batth, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Альфред Н'Диайе, Romain Saiss, Иван Кавалейру, Diogo Jota, Leo Bonatini.

    Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Лидс» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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