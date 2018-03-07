«Лидс» — «Вулверхэмптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Лидс»: Bailey Peacock-Farrell, Adam Forshaw, Liam Cooper, Вурнон Анита, Pierre-Michel Lasogga, Стюарт Даллас, Понтус Янссон, Samuel Saiz, Кевин Филлипс, Хади Сако, Гаэтано Берарди.
«Вулверхэмптон»: Джон Радди, D.Batth, Willy Boly, Conor Coady, M.Doherty, Barry Douglas, Альфред Н'Диайе, Romain Saiss, Иван Кавалейру, Diogo Jota, Leo Bonatini.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Лидс» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.