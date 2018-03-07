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    Ерохин: У нас хватило времени, чтобы переключиться на Лигу Европы

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    Александр Ерохин
    На фото:Александр Ерохин
    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы с «РБ Лейпциг».

    «У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре и переключиться на Лигу Европы, на предстоящего соперника. Будем готовы на сто процентов.

    Конечно, соперник исповедует другой стиль игры, нежели "Амкар". Молодая, быстрая и атакующая команда. Думаю, завтра мы увидим более атакующий футбол.

    Скорость можно сопоставить с топ-матчами Премьер-лиги, когда играют лидеры. И в Европе нам противостояли скоростные команды, так что будем готовы к этому.

    Новый соперник, новая игра. Все мысли только о предстоящем поединке. Насчет допустимой жесткости — в этих моментах решение принимает арбитр, а я играю так, как играю», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».

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