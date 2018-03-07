Ерохин: У нас хватило времени, чтобы переключиться на Лигу Европы

Полузащитник «Зенита»высказал мнение о предстоящем матче Лиги Европы с

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой игре и переключиться на Лигу Европы, на предстоящего соперника. Будем готовы на сто процентов.

Конечно, соперник исповедует другой стиль игры, нежели "Амкар". Молодая, быстрая и атакующая команда. Думаю, завтра мы увидим более атакующий футбол.

Скорость можно сопоставить с топ-матчами Премьер-лиги, когда играют лидеры. И в Европе нам противостояли скоростные команды, так что будем готовы к этому.

Новый соперник, новая игра. Все мысли только о предстоящем поединке. Насчет допустимой жесткости — в этих моментах решение принимает арбитр, а я играю так, как играю», — приводит слова игрока пресс-служба «Зенита».