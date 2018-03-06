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    «Зирка» — «Александрия»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Зирка — Александрия: смотреть онлайн, прямая трансляция (06.03.2018)

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Александрия
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    •  Зирка — Александрия15:00
    В 15:00 в чемпионате Украины по футболу начнётся матч «Зирка» — «Александрия».

    Последний матч между собой: «Александрия» — «Зирка» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

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