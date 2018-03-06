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    Венгер не намерен покидать «Арсенал» этим летом

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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не намерен покидать свой пост в конце сезона, утверждает The Times.

    По данным издания, французский специалист считает себя лучшей кандидатурой для «канониров», о чем заявил своему тренерскому штабу.

    Венгер столкнулся с растущим давлением на фоне неудачного сезона, в котором его команда опустилась на шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка.

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    Француз, однако, не смущен по этому поводу и будет сопротивляться любым попыткам заставить его написать заявление об отставке.

    Венгер рассчитывает доработать до конца свой контракт. Его срок истекает летом 2019 года.

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