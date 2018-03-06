Венгер не намерен покидать «Арсенал» этим летом

По данным издания, французский специалист считает себя лучшей кандидатурой для «канониров», о чем заявил своему тренерскому штабу.
Венгер столкнулся с растущим давлением на фоне неудачного сезона, в котором его команда опустилась на шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 33 очка.
Венгер заканчивает работу с «Арсеналом»
Француз, однако, не смущен по этому поводу и будет сопротивляться любым попыткам заставить его написать заявление об отставке.
Венгер рассчитывает доработать до конца свой контракт. Его срок истекает летом 2019 года.