«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч

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