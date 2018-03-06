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    «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Норвич Сити — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (06.03.2018)

    Футбол Англии Норвич
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    •  Норвич Сити — Ноттингем Форест22:45
    В 22:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест».

    Составы команд:

    «Норвич Сити»: Angus Gunn, Harrison Reed, Тимм Клозе, Jamal Lewis, G.Hanley, Моритц Ляйтнер, Джош Мёрфи, James Maddison, Onel Hernandez, Александер Тетти, Dennis Srbeny.

    «Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Тендайи Дариква, Matty Cash, Джек Колбэк, Kieran Dowell, Joe Lolley, Бен Уотсон, Ben Brereton.

    Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.

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