«Норвич Сити» — «Ноттингем Форест». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Норвич Сити»: Angus Gunn, Harrison Reed, Тимм Клозе, Jamal Lewis, G.Hanley, Моритц Ляйтнер, Джош Мёрфи, James Maddison, Onel Hernandez, Александер Тетти, Dennis Srbeny.
«Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, Ben Osborn, Даниэл Фокс, Тендайи Дариква, Matty Cash, Джек Колбэк, Kieran Dowell, Joe Lolley, Бен Уотсон, Ben Brereton.
Предыдущий матч соперников: «Ноттингем Форест» — «Норвич Сити» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ноттингем Форест» со счетом 0:1.