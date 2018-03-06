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    «Аталанта» готова продать своего лучшего бомбардира

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    Бриан Кристанте
    На фото:Бриан Кристанте
    «Аталанта» готова продать Брайана Кристанте ближайшим летом, сообщает Football Italia.

    23-летний футболист сейчас принадлежит «Бенфике». Однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. «Бенфика» получит за Кристанте 4 миллиона евро.

    «Аталанта» готова будет продать Кристанте, но со существенной выгодой для себя. Сообщается, что клуб намерен выручить 30 миллионов евро за игрока.

    Интерес к полузащитнику ранее проявляли «Ювентус» и «Интер». Футболист также находится в поле зрения «Арсенала», «Ливерпуля», «Уотфорда» и «Вест Хэма».

    В текущем чемпионате серии А Кристанте забил 7 голов.

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