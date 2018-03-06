«Аталанта» готова продать своего лучшего бомбардира

готова продатьближайшим летом, сообщает Football Italia.

23-летний футболист сейчас принадлежит «Бенфике». Однако «Аталанта», арендовавшая игрока в январе 2017 года, планирует воспользоваться правом выкупа, прописанным в договоре с лиссабонским клубом. «Бенфика» получит за Кристанте 4 миллиона евро.

«Аталанта» готова будет продать Кристанте, но со существенной выгодой для себя. Сообщается, что клуб намерен выручить 30 миллионов евро за игрока.

Интерес к полузащитнику ранее проявляли «Ювентус» и «Интер». Футболист также находится в поле зрения «Арсенала», «Ливерпуля», «Уотфорда» и «Вест Хэма».

В текущем чемпионате серии А Кристанте забил 7 голов.