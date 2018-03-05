Тихонов: У «Крыльев Советов» были трудности из-за отмены матча со «Спартаком»

Главный тренер «Крыльев Советов»подвел итоги домашнего матча 26-го тура ФНЛ с петербургским «Динамо» (3:1).

«"Динамо" – это одна из самых играющих и хороших команд в лиге. Сложно показать качественный футбол, в который и играет "Динамо", на синтетике ниже среднего уровня. Всем бы хотелось играть в тепле, в манеже, показывая более привлекательный футбол, но есть реалии и мы играем при минус 8-10 градусах при ветре.

У нас отменили игру со "Спартаком", и мы выбились из игрового ритма. Мы готовились к "Спартаку", снижали нагрузки, чтобы подвести всех к этой игре в оптимальной форме. Мы потеряли 2-3 дня хорошей подготовки к игре с "Динамо". Отсюда и качество игры. Мы посмотрели, как играют питерцы. Знали, как они будут действовать. Где-то сегодня "Динамо" имело преимущество, но моментов было больше у нас и поэтому мы были ближе к победе. Но мне очень нравится питерская команда. Надеюсь, что сегодня у них было последнее поражение в сезоне.

Победа на классе? Класс может быть у больших команд. В ФНЛ практически ни у кого нет класса. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Кто-то играет в более силовой футбол, а кто-то в более техничный. Не могу сказать, что сегодня мы победили на классе. У нас сегодня было желание победить, в укор самой игре. Схема 3-5-2, по которой мы сегодня действовали, оборонительная и она мне не очень нравится. Но мы много готовились по этой схеме и поэтому не стали ничего менять», — приводит слова Тихонова пресс-служба «Крыльев».