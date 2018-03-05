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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.03.2018)

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    •  Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед23:00
    В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Alexander Soerloth, Кристиан Бентеке.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Nemanja Matic, Scott McTominay, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард.

    Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Заря» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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