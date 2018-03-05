«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Кристал Пэлас»: Уэйн Хеннесси, Патрик ван Анхольт, Джеймс Томкинс, Aaron-Wan Bissaka, Мартин Келли, Лука Миливоевич, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Alexander Soerloth, Кристиан Бентеке.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Виктор Нильссон-Линделоф, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Antonio Valencia, Поль Погба, Nemanja Matic, Scott McTominay, Алексис Санчес, Ромелу Лукаку, Джесси Лингард.
Предыдущий матч соперников: «Динамо К» — «Заря» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.