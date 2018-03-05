«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.

В 23:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 29-го тура английской Премьер-лиги 5-го марта

Потери «орлов» и наказание «дьяволов» «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 29-го тура английской Премьер-лиги 5-го марта

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