Глушаков назвал «Локомотив» «просто добротной командой»

«Так скажу. "Локомотив" – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного.
Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний "Спартак". Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.
"Локомотив" же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано с 11 метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы.
"Локомотив" и "Спартак" счет не открыли
Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».