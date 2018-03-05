Глушаков назвал «Локомотив» «просто добротной командой»

Полузащитник «Спартака»прокомментировал выступление «Локомотива» в нынешнем сезоне, а также матч «красно-белых» с «железнодорожниками» в 21-м туре чемпионата России (0:0).

«Так скажу. "Локомотив" – это просто боевая, добротная команда, не больше. Ничего сверхъестественного.

Как раз этой добротностью и фартом он похож на прошлогодний "Спартак". Нам иногда действительно везло, мы давили и забивали в концовках, вытаскивали сложные матчи.

"Локомотив" же тоже ничего почти не создал – так, только стандарты. У нас же были настоящие моменты. Самедов бил в пустые, Адриано с 11 метров, Мельгарехо один на один выходил. Значит, играли не хуже, но не использовали шансы.

"Локомотив" и "Спартак" счет не открыли

Наверное, что-то сделали не так, раз фарт отвернулся. Но пока я не понимаю, что именно», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».