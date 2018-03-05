Конте: Я не настолько глуп, чтобы играть с «МанСити» в открытый футбол

Главный тренер «Челси»высказал мнение о результате гостевого матча 29-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1).

«Мы должны сожалеть о поражениях от "Борнмута", "Уотфорда" и "Манчестер Юнайтед", но не о сегодняшнем проигрыше. Мы играли против сильнейшего соперника. Они опережают нас на 25 очков, и сегодня мы увидели, в чем разница между командами. Думаю, мы должны жалеть о потере очков в других играх, но не в этой.

Усилия игроков важны. Сейчас у них коллектив, который демонстрирует не только фантастический уровень футбола, но и великолепный настрой и командный дух. Сочетание таких качеств делает их просто неостановимыми.

Мы готовились к матчу именно по такой схеме с задачей не допустить разрывов между линиями. Против "Сити" необходимо действовать с умом, иначе ты рискуешь проиграть с крупным счетом.

Мы старались сохранить максимальную плотность построений и на протяжении большей части матча хорошо справлялись с этой задачей. Жаль, что мы пропустили уже через 30 секунд после начала второго тайма, из-за чего нам было крайне сложно вернуться в игру.

На данный момент мы должны принимать критику, однако я не настолько глуп, чтобы играть с "Манчестер Сити" в открытый футбол, что закончилось бы поражением со счетом 3:0 или 4:0. Если я не ошибаюсь, "Арсенал" на этой неделе дважды сыграл с ними, и СМИ активно критиковали Венгера за то, что его команда пропустила 3 мяча за 20 минут. Экспертам необходимо думать своей головой и понимать, что говорить о тактике следует только в том случае, если ты в ней разбираешься, иначе это будут просто пустые слова», — приводит слова специалиста пресс-служба «синих».