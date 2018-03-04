Семин: Ужасные поля могут помешать «Локомотиву» стать чемпионом

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал домашнюю ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 21-го тура РФПЛ.

«Очень хороший результат. Мы не подпустили "Спартак" ближе к себе. Ну а игра могла закончиться в любую пользу, было момента по два.

Очень тяжелые погодные условия, снег мешал. У нас не было Фарфана, который не мог играть, Ари тоже не мог играть, так что для нас результат хороший.

"Локомотив" и "Спартак" счет не открыли

Что может помешать нам стать чемпионами? Еще много игр, нам нужно восстановиться, тренироваться негде, и надо выезжать в Мадрид. Там проведем разминку, будем играть. Дальше — "Урал" и так далее. Помешать могут ужасные поля. Кроме Москвы, больше нигде нет полей», — сказал Семин в эфире канала «Наш футбол».