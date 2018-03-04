Самедов: Уже хотел побежать радоваться, но мяч выбили с ленточки

Полузащитник «Спартака»высказал мнение о матче 21-го тура чемпионата России против(0:0).

«Естественно, в таких условиях играть нелегко. Но ничего не поделаешь. Приходится бороться со всем. С полем, потому что оно непонятного качества.

Я так понимаю, его еще и прошили искусственными материалами, так что оно очень специфическое. Еще снег...

Отменять матчи не надо. Хватит уже отменять! Ладно если минус 15 градусов и ниже. А так было всего минус 8 сегодня. Сдвигать некуда уже.

Момент в конце перового тайма у меня был такой, что был почти гол. Я даже хотел уже бежать радоваться. Но кто-то из футболистов "Локомотива" мяч с ленточки выбил.

Мотивация была обычная – требовалось победить и приблизиться к "Локо". К сожалению, не получилось. Но впереди девять туров. Будем надеяться, что еще получится.

Почему не удалось организовать настоящее давление на последних минутах? Сложно сказать. Все силы отдали на этом поле. Вообще второй тайм мы начали хорошо, имели преимущество. Но в концовке чего-то не хватило.

Мне кажется, "Локомотив" всегда в таком стиле действует – от обороны, ждет контратаки. Думаю, соперник сегодня как раз хотел нас поймать на ошибках и контрвыпадах.

Посмотрим. Впереди девять туров. Это 27 очков. Будем верить...», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».