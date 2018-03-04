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    Прядкин: Не в обиду «Спартаку», но «Локомотив» потерял два очка

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    Сергей Прядкин
    На фото:Сергей Прядкин
    Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги матча 21-тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком», который завершился вничью (0:0).

    «Этот матч, по сути, подвел черту, в том числе в чемпионской гонке. Вернее этап. Все остались на тех же позициях, что и были.

    Единственное, можно отметить "Краснодар", который сейчас имеет 39 очков. Он обогнал "Спартак", "Зенит" и ЦСКА, у которых равное количество баллов.

    Но интрига остается. Более того, в этой игре "Локомотив" потерял два очка. Не в обиду "Спартаку". Я говорю с позиции очков в турнирной таблице.

    Если бы железнодорожники получили сегодня три очка – их было бы достать очень сложно. А так, хорошо, что матч для "Локомотива" завершился вничью. Очко им идет в плюс, но в принципе при старте второй части чемпионата все остались при равных.

    Сегодня не было пожеланий по отмене матча ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе Лиги. Я благодарен сотрудникам "Локомотива" за работу.

    У нас с "Арсеналом" схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.

    Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый и все ясно.

    У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки. Ничего. Мы справились. Все было видно», — приводит слова Прядкина «Споорт-Экспресс».

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