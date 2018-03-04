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    «Манчестер Сити» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Манчестер Сити — Челси: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.03.2018)

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    •  Манчестер Сити — Челси19:00
    В 19:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Сити» — «Челси».

    Последний матч между собой: «Челси» — «Манчестер Сити» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

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