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    «Динамо К» — «Заря»: онлайн-трансляция начнется в 18:00

    Динамо К — Заря (04.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Премьер-лига (Украина) Футбол Украины Динамо Киев Заря
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    •  Динамо К — Заря18:00
    В 18:00 в украинской Премьер-лиге начнётся матч «Динамо К» — «Заря».

    Последний матч между собой: «Заря» — «Динамо К» 4:4 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Динамо К»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Динамо К» — «Заря». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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