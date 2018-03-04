Каррера не разочарован ничьей с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после матча 21-го тура чемпионата России против(0:0).

«Команды старались победить, делали все, что могли. Но погода и качество поля сказались. Играть в таких условиях было тяжело. Начиная с простых передач, которые сложно выполнить точно.

Я сам играл в такую погоду. Например, в Румынии против "Стяуа". В Бухаресте было минус 14. Так что знаю, что это сложно.

По сравнению с Самарой было заметно теплее. Значит, нужно было играть. Сегодня условия были лучше, чем в Самаре. Там было замороженное поле

Не боялись выпускать на такое поле Джано, потому что он был готов к игре. Нам нужно было усиление в центре поля. Он давно в команде и знает все наши схемы.

Во втором тайме что-то поменяли, смогли затруднить игру "Локомотиву". Самедов и Промес стали играть уже, чтобы освободить место на фланге защитникам. Мы продолжали играть по той же системе и после замены Самедова.

Не разочарован ничьей. Хочу поаплодировать командам за то, что они играли при такой погоде. Будем стараться побеждать в следующих матчах. Максимович с Кутеповым провели хороший матч», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».