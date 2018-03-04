Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

Мадридскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

На 26-й минуте Лионель Месси забил единственный гол. Аргентинец реализовал стандартное положение, ударив в ближнюю девятку. Облак дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.

После этого матча «Барселона» лидирует с 69 очками, «Атлетико» на втором месте — 61 очко.