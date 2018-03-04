Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

На 26-й минуте Лионель Месси забил единственный гол. Аргентинец реализовал стандартное положение, ударив в ближнюю девятку. Облак дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.
После этого матча «Барселона» лидирует с 69 очками, «Атлетико» на втором месте — 61 очко.
Чемпионат Испании. 27-й тур
«Барселона» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 26 (1:0). «Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Филиппе Коутинью (Паулинью, 84), Месси, Луис Суарес.«Атлетико»: Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 75), Сауль, Партей, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диегу Коста.Предупреждения: Месси, 30. Врсалько, 31. Хименес, 57. Ракитич, 69.