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    Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» потерпел гостевое поражение от «Барселоны» (0:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

    На 26-й минуте Лионель Месси забил единственный гол. Аргентинец реализовал стандартное положение, ударив в ближнюю девятку. Облак дотянулся до мяча, но отбить его не сумел.

    После этого матча «Барселона» лидирует с 69 очками, «Атлетико» на втором месте — 61 очко.

    Чемпионат Испании. 27-й тур
    «Барселона» — «Атлетико» — 1:0 (1:0)
    Гол: Месси, 26 (1:0). «Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Юмтити, Жорди Альба, Бускетс, Ракитич, Иньеста (Андре Гомеш, 36), Филиппе Коутинью (Паулинью, 84), Месси, Луис Суарес.«Атлетико»: Облак, Врсалько (Корреа, 59), Хименес, Годин, Филипе Луис (Эрнандез, 75), Сауль, Партей, Габи (Гамейро, 66), Коке, Гризманн, Диегу Коста.Предупреждения: Месси, 30. Врсалько, 31. Хименес, 57. Ракитич, 69.
    Команды ждет нервотрепка«Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанской Ла Лиги 4-го марта
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