Шалимов: Шатов придал «Краснодару» уверенности

Главный тренер «Краснодара»поделился впечатлениями после победы над «Ростовом» (3:1) в матче 21-го тура Премьер-лиги.

«Игра тяжелая была, "Ростов" позиционно оборонялся, выглядел организованно. У нас было много позиционных атак, получилось создавать моменты.

Первый тайм был неплохой, потому что мы отобрали много мячей при потере. Мы тормозили атаки "Ростова", что для нас очень важно.

Стандартов было много – угловых. штрафных. Мы знали, что "Ростов" делает при угловых, потому проблем у нас не было. Пропустили с пенальти.

Во втором тайме достаточно быстро забили, провели много времени в позиционной обороне. В позиционной атаке мало кто умеет играть остро, но мы имели возможность выходить в быстрее атаки. Ребята справились.

В плане раскрепощенности Шатов добавил нам уверенности – как он разворачивается, играет. Не теряет мячи, это хорошее для нас приобретение, хорошо вписался.

Усилил нашу игру. Хотя он ничего не делает особенного. В "Зените" он давно не играл. Но он будет в центральном треугольнике играть, и на месте десятки.

Страндберг очень много пропустил. Может, до конца сезона не выйдет», — приводит слова Шалимова «Спорт-Экспресс».