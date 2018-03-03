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    Почеттино: Мнение болельщиков важно

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    Маурисио Почеттино
    На фото:Маурисио Почеттино
    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил мнение, что покинул бы клуб, если собственные болельщики не хотели бы видеть его у руля команды.

    «Если собственные болельщики не хотят тебя видеть в клубе, то нет смысла продолжать работу. В противном случае, принесёшь ущерб прежде всего самому клубу. Мнение болельщиков важно. В каких-то случаях лучше уйти, поскольку интересы клуба всегда важнее какого-то одного человека. Если бы я оказался в ситуации, при которой создаю проблемы клубу на всех уровнях, то предпочёл бы уйти.

    Для меня футбол является удовольствием, а не драмой. Конечно, футбол вызывает собой драматические события, однако сама игра не может быть драмой. Ты побеждаешь и проигрываешь. Ты профессионал и несёшь ответственность за это. Когда начал карьеру в 36 лет, сказал себе: "Буду работать тренером до 50 лет". Теперь уже не знаю, будет ли это так. Не знаю, буду ли тренировать дольше Ходжсона, Фергюсона или Венгера», — цитирует Почеттино AS.

    Аргентинский специалист подчеркнул, что он не имеет в виду конкретно ситуацию с наставником «Арсенала» Арсеном Венгера.

    В последние месяцы фанаты «канониров» несколько раз устраивали акции с целью добиться отставки Венгера с поста главного тренера команды.

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