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    Миланов: Снег будет на руку «Уралу», который приедет обороняться

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    Георги Миланов
    На фото:Георги Миланов
    Полузащитник ЦСКА Георги Миланов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ с «Уралом».

    Встреча состоится 3 марта, начало — в 14:00 по московскому времени.

    «Скорее всего, будет холодно. Россия — не Испания, в это время может пойти сильный снег. Согласен с тем, что команде, которая приехала обороняться, это может оказаться на руку. Наша задача – забить, и чем скорее, тем лучше. Тогда наш соперник будет вынужден раскрыться, и игра пойдет», — приводит слова Миланова пресс-служба «армейцев».


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