Миланов: Снег будет на руку «Уралу», который приедет обороняться

Встреча состоится 3 марта, начало — в 14:00 по московскому времени.
«Скорее всего, будет холодно. Россия — не Испания, в это время может пойти сильный снег. Согласен с тем, что команде, которая приехала обороняться, это может оказаться на руку. Наша задача – забить, и чем скорее, тем лучше. Тогда наш соперник будет вынужден раскрыться, и игра пойдет», — приводит слова Миланова пресс-служба «армейцев».
#Matchday!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 3 марта 2018 г.
⚽️ #ЦСКАурал
🏆 #РФПЛ
🕘 14:00 мск
🏟 #ВЭБАрена
📺 Наш футбол
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