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    Карпин: «Краснодару» нельзя было давать пространство

    Ростов Краснодар
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    Валерий Карпин
    На фото:Валерий Карпин
    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился впечатлениями после поражения от «Краснодара» (1:3) в мате 21-го тура Премьер-лиги.

    «Проиграли 1:3 — довольными быть сложно. Были моменты в атаке, но матч можно занести в пассив, раз проиграл. Оценка матча неудовлетворительная.

    Естественно, атаковать надо, предусматривая, чтобы не было контратак. С этим не справились. "Краснодару" нельзя давать пространство.

    Вратари — отдельная каста. Оценивать их неправильно. Как сказали ребята, два рикошета было. Потому нельзя винить одного Песьякова за первый гол.

    Одно дело на сборах играть, другое дело в чемпионате ответственность другая. То, что не получался выход из обороны до первого гола. Мяч обжигал ноги чуть-чуть.

    Но это можно списать на первый матч на выезде. Резерв, прежде всего, в игре с мячом», — приводи слова тренера «Спорт-Экспресс».

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