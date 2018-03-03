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    Ещенко: В матче первого круга с «Локо» все решило удаление Самедова

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    Андрей Ещенко
    На фото:Андрей Ещенко
    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что наставник железнодорожников Юрий Семин умеет мотивировать.

    Футболист также добавил, что в игре первого круга против красно-зеленых (3:4) все решило удаление полузащитника Александра Самедова.

    «Семин умеет мотивировать. Общается с игроками. Тренировочный процесс у него функциональный. Как именно он мотивирует? Эмоционально общается с футболистами.

    Если бы не удаление Самедова в первом матче, не было бы такого счета. Мы ведь выиграли и в Суперкубке. При равных составах никто не думал, что за второй тайм четыре мяча пустим.

    Мы не специально вылетели из Лиги Европы. Теперь надо все силы отдать в чемпионате и Кубке России», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что матч «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

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