Ещенко: В матче первого круга с «Локо» все решило удаление Самедова

Защитник «Спартака»в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против «Локомотива» отметил, что наставник железнодорожниковумеет мотивировать.

Футболист также добавил, что в игре первого круга против красно-зеленых (3:4) все решило удаление полузащитника Александра Самедова.

«Семин умеет мотивировать. Общается с игроками. Тренировочный процесс у него функциональный. Как именно он мотивирует? Эмоционально общается с футболистами.

Если бы не удаление Самедова в первом матче, не было бы такого счета. Мы ведь выиграли и в Суперкубке. При равных составах никто не думал, что за второй тайм четыре мяча пустим.

Мы не специально вылетели из Лиги Европы. Теперь надо все силы отдать в чемпионате и Кубке России», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Напомним, что матч «Локомотив» – «Спартак» состоится в воскресенье, 4 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.