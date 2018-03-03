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    «Депортиво» — «Эйбар»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Депортиво — Эйбар (03.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Депортиво — Эйбар20:30
    В 20:30 в Примере начнётся матч «Депортиво» — «Эйбар».

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Депортиво» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Депортиво» — «Эйбар». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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