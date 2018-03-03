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    Фирменное оружие и классика от ЦСКА

    Обзор прессы после минимальной победы ЦСКА над «Уралом»

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    Понтус Вернблум и Василий Березуцкий
    Понтус Вернблум и Василий Березуцкий
    В 21-м туре РФПЛ ЦСКА принимал «Урал» и взял три очка благодаря голу Алана Дзагоева, отличиться которому помог Понтус Вернблум.

    Дзагоев навесил — Вернблум дезориентировал

    Вернблум дезориентировал голкипера при подаче Дзагоева, и помог ЦСКА взять три очка, констатирует автор «Спорта День за Днем» Аркадий Немов.

    «ЦСКА владел игровым и территориальным преимуществом, но сумел забить всего лишь во втором тайме. Алан Дзагоев на 59-й минуте предпринял две попытки навесить с левого фланга, после первой мяч снова вернулся к нему, а вторая на Вернблума получилась более удачной. Швед мяча не коснулся и дезориентировал голкипера "Урала", который вышел из ворот и пропустил в итоге мяч, посланный от Дзагоева. Концовка встречи прошла при небольшом преимуществе гостей, однако "Урал" отквитать этот мяч не сумел».

    Приличный газон и невыразительный Витиньо

    Обозреватель «Советского спорта» Артем Зибрак выделяет хорошее состояние поля, небольшой сюрприз от Гончаренко, а также невнятные действия Витиньо.

    «Матч прошел на довольно приличном для этого времени года газоне, хотя несколько раз по ходу игры футболисты теряли равновесие и поскальзывались. В остальном поле оказалось довольно ровно и даже отчасти зеленоватое.

    В распоряжении Виктора Гончаренко совсем мало вариантов, поэтому состав армейцев на каждый матч угадать обычно несложно. Так получилось и на сей раз. Как и ожидалось, в основу вернулся полузащитник Александр Головин, пропустивший ответный матч против "Црвены Звезды" из-за дисквалификации. Вопросы после получения травмы Виктором Васиным были по позиции третьего центрального защитника, и тут Гончаренко немного удивил — оставил в запасе Алексея Березуцкого, опустив к Василию Березуцкому и Сергею Игнашевичу Понтуса Вернблума. В отсутствие шведа в средней линии армейцы вроде бы не потеряли в креативе, но первый тайм против "Урала" провели довольно блекло».

    «По-прежнему непонятно, за какие заслуги в ЦСКА пригласили Витиньо. Бразилец в составе армейского клуба выглядит белой вороной и регулярно действует невпопад. Форвард много берет игру на себя (наверняка это тренерская установка), но практически всегда теряет мяч — или сам, или посредством слабого удара — по центру ворот или мимо. За 15 минут до финального свистка вместо него Гончаренко выпустил полузащитника Георги Миланова, а на острие выдвинулся Ахмед Муса».

    Виктор Гончаренко
    главный тренер ЦСКА
    У нас моменты были, чтобы увеличить счет, а когда ты не забиваешь, то в любом случае начинаешь садиться ниже, чтобы удержать преимущество. Качеством игры в обороне доволен, а в атаке, конечно, можем лучше.

    Как при Слуцком

    Филипп Папенков из «Спорт-Экспресса» отмечает, что ЦСКА на глазах у Слуцкого и победу одержал в стиле команды Слуцкого.

    «Показательно: долгое время главным событием матча оставался тот факт, что его посетил Леонид Слуцкий. Экс-главный тренер ЦСКА летом, вроде как, должен получить новую работу в Голландии, а пока наслаждается творческой паузой. Слетал в Корею на Олимпиаду, теперь вот поболел с трибуны за свою бывшую команду».

    «Соавтором гола, без сомнения, следует считать Вернблума, который запутал своим присутсвием на пути мяча и защитников, и вратаря. А ведь до этого швед действовал в центре защиты. Фирменное оружие ЦСКА опять сработало!

    Гол так и остался единственным. Хозяева осторожно продолжали атаковать, и могли забивать, но Витинью снова запорол шикарный шанс. А могли и пропустить, но это было бы, пожалуй, несправедливо. Ведь "Урал" создал, по сути, всего один момент, да и тот не убойный: за пять минут до конца Егорычев пробил головой метров с десяти точно в руки Акинфееву. Классическая победа ЦСКА. Прямо как при Слуцком».

    Александр Тарханов
    главный тренер «Урала»
    Наверное, больше не получилось в атаке. У нас два ведущих игрока — Бикфалви и Евсеев — выпали. Использовали Егорычева, но ему пока тяжело играть в таком темпе. Были только неплохие контратаки, где мы цеплялись за мяч, могли довести его. У ЦСКА тоже слишком много моментов не было, и мы пропустили обидный гол. Такой же мы «Динамо» забили в концовке. Могли отыграться, но не получилось

    Вновь травма

    ЦСКА вновь не сумел обойтись без травмы, а Вернблум в обороне был безупречен, отмечает автор «Чемпионата» Олег Лысенко.

    «Официальная премьера Вернблума в защите достойна исключительно положительных рецензий. Понтус был безупречен сзади, а когда ситуация потребовала, и впереди пользу принес. Его оперативный перевод вперед во втором тайме стал, пожалуй, переломным моментом матча.

    Наблюдая за игрой высокого, жилистого блондина, Станислав Черчесов, возможно, и поймал себя на мысли: "Какая досада, что он – швед!". Российской сборной такой боец не помешал бы, особенно – сейчас…».

    «Очковых потерь ЦСКА благополучно избежал, а кадровую снова понес – второй домашний матч подряд! Уже в тот момент, когда Фернандес с гримасой боли схватился рукой за заднюю поверхность бедра, стало ясно – дело плохо. Марио не из тех неженок, что от легчайшего контакта катаются по полю, а здесь его никто и не касался. Виктор Гончаренко тоже все сразу понял, дав команду переодеваться Набабкину. Кириллу, очевидно, и играть на следующей неделе с "Лионом". Вернблум чисто физически всех "амбразур" собой не закроет…».

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