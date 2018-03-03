На фото: Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ ЦСКА — «Урал» twitter.com/pfc_cska

Матч ЦСКА – «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.

В составе «армейцев» с первых минут в нападении сыграет Ахмед Муса , который вернулся в ЦСКА зимой, перейдя в клуб на правах аренды из «Лестер Сити» .

ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта

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Сократит ли ЦСКА отставание от лидеров? ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта

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