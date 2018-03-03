Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ ЦСКА — «Урал»

В составе «армейцев» с первых минут в нападении сыграет Ахмед Муса, который вернулся в ЦСКА зимой, перейдя в клуб на правах аренды из «Лестер Сити».
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.
Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Меркулов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.
Матч ЦСКА – «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.