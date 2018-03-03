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    Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ ЦСКА — «Урал»

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    Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ ЦСКА — «Урал»
    На фото:Стали известны стартовые составы на матч РФПЛ ЦСКА — «Урал»
    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Урала» на матч 21-го тура российской Премьер-лиги, сообщают пресс-службы клубов.

    В составе «армейцев» с первых минут в нападении сыграет Ахмед Муса, который вернулся в ЦСКА зимой, перейдя в клуб на правах аренды из «Лестер Сити».

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Кучаев, Натхо, Дзагоев, Головин, Витиньо, Муса.

    Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Миланов, Набабкин, Бистрович, Чалов, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

    «Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Фидлер, Кулаков, Димитров, Емельянов, Бумаль, Егорычев, Эль Кабир, Ильин.

    Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Меркулов, Бевеев, Динга, Ароян, Бавин, Манучарян, Чантурия, Глушков, Хомченовский.

    Матч ЦСКА – «Урал» начнется в 14.00 по московскому времени.

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