Заболотный: В «Зените» я оказался на высшей ступени карьеры

Нападающий «Зенита», который этой зимой перешел в стан «сине-бело-голубых» из «Тосно», рассказал о подготовке ко второй части сезона.

«Понятное дело, эти сборы получились особенными. Ведь перейдя в "Зенит", я оказался на высшей в данный момент ступени карьеры. При этом необходимо и дальше улучшать свою игру и кондиции.

Известно, что у каждого тренера свой подход. Но таких игровых сборов, пожалуй, еще не было. Для моей копилки знаний они оказались очень полезными. Все-таки сейчас работаю под руководством одного из лучших специалистов в мире. Поэтому стараюсь впитывать каждый его совет.

У нашего штаба отнюдь не одна задумка, возможен свой подход к тому или иному сопернику. Так что сознаю, что я должен быть готов ко всему.

Не буду скрывать: на первых минутах матча в Лиге Европы было волнение. Тем более при таких трибунах, как на "Селтик Парке". Хорошо, все это быстро прошло.

Плюс понимал: нельзя эмоциям дать тебя захлестнуть. Надо действовать, работать на команду. Особенно если учесть, что адаптация в ней на сборах и правда прошла хорошо. Очень рад, что оказался здесь.

По-моему, на данном этапе мы хорошо сыгрались с Кокориным. Но я только месяц-полтора в команде. И какие-то глобальные выводы делать рано. С другой стороны, все идет своим чередом и многое еще впереди. Самое главное на данный момент состоит в том, что "Зенит" прошел "Селтик". И что мы находимся в хорошей форме», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».